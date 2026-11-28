Başkent Ankara, aralık ayında özgün eserlerin yer aldığı yeni bir sanat sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Krişna Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “Only Once: Cardboard Edition – II” sergisi, 3-31 Aralık 2026 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Karton üzerine hazırlanan ve hiçbir kopyası bulunmayan eserlerin yer alacağı sergide, farklı sanatçıların özgün çalışmaları bir araya getirilecek.

Yeni yıl hediyesi sanatla buluşacak

Yeni yıl öncesinde sevdiklerine farklı ve kalıcı bir hediye almak isteyenler için alternatif sunan sergide eserler, ulaşılabilir fiyatlarla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu yıl sergiye EBRUART'E markası da katılacak.

Sergide hangi sanatçılar yer alacak?

Sergide Alara Çalışkan, Baran Kamiloğlu, Burçak Mangalcı Başel, Kadir Öztoprak, Nadire Özbek, Nur Gökbulut, Nursun Sakal, Oktay Ünalan, Özge Gökbulut Özdemir, Rabia Çalışkan, Sibel Ünalan, Talat Ayhan, Uğur Çalışkan ve Zümrüt Elif Duyguluer'in çalışmaları yer alacak.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Sergi kapsamında sokak hayvanlarına yönelik dayanışma çağrısı da yapıldı. Sanat Merkezi, ziyaretçilerden imkanları doğrultusunda mama getirerek sokak hayvanlarına destek olmalarını istedi.

Sergi ne zaman ve nerede açılacak?

Serginin açılışı, 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Kavaklıdere'de Kennedy Caddesi No: 29/3 adresinde bulunan Krişna Sanat Merkezi'ndeki sergi, 31 Aralık'a kadar pazar günleri hariç 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.