İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ayazağa’da sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Felaketin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Çiftçi, kayıp olarak bildirilen 5 kişiden birinin kendi imkânlarıyla ortaya çıktığını, 4 vatandaşın ise hâlâ kayıp olarak arandığını söyledi.

Çiftçi, söz konusu kişinin telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kendisinden haber alınamadığını ve bu nedenle kayıp ihbarı yapıldığını belirtti. Kayıp vatandaşlara ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

“1942’den beri yaşanan en büyük sel felaketi”

Sel felaketinin boyutuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, “1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim’de 42 il için sarı, 6 il için ise turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlatan Çiftçi, dün turuncu kodlu uyarı verilen il sayısının 36’ya, sarı kodlu uyarı verilen il sayısının ise 4’e düştüğünü belirtti. Çiftçi, bugün itibarıyla 26 ilde sarı kodlu uyarının devam ettiğini bildirdi.

60 bine yakın personel sahada

Uyarı yapılan bölgelerde yaklaşık 60 bin personelin görev yaptığını açıklayan Çiftçi, devletin ilgili tüm birimlerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İstanbul’da 9 bin 850 ihbar alındığını aktaran Çiftçi, ekiplerin müdahale ve hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirterek görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Çiftçi, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.