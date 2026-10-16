Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmaya yönelik düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanmasının ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu belirten Şimşek, sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından önemli düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirten Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendirildiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale getirildiğini ifade etti.

Fonlara yeni düzenlemeler getirildi

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklaması sağlandı. TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeler kapsamında fonlara yoğunlaşma limitleri getirilirken, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı şekilde gerçekleştirilmesi şartı da getirildi.

“Sorunlu fonların tasfiyesi önceliğimiz”

Düzenlemelerin sonuçlarının yakından izleneceğini vurgulayan Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını belirtti.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Önceliğimiz, sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumaktır. Piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.”

Yasal düzenlemeler için 2027 hedefi

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerle mücadeleye de değinen Şimşek, fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Şimşek, hedeflerinin yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak olduğunu vurguladı.