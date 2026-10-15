İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 15 Ekim 2026 tarihli duruşmada yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle harekete geçti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan İmamoğlu’nun, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri gerekçe gösterildi. Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA