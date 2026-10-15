Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, başkanvekilliği seçimi için Ankara’da toplandı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yerine yapılacak seçimde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarıştı.

Dört tur süren seçimde oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, YENİ Parti’nin adayı Ayşe Ünlüce, 417 oy alarak TBB Başkanvekilliği görevine seçildi. Cumhur İttifakı’nın adayı Tahir Büyükakın ise 359 oy aldı.

Dördüncü turda sonuç belli oldu

TBB Başkanvekilliği seçiminin dördüncü turunda oy sayımı tamamlanırken baskı hatası bulunan oy pusulalarının da sayılmasına karar verildi. Sayım işlemlerinin ardından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Ayşe Ünlüce, 58 oy farkla seçimi kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce böylece TBB Başkanvekilliği görevine seçilen isim oldu.