Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İtalya’nın başkenti Roma’da Kanada Avam Meclisi Başkanı Francis Scarpaleggia ile bir araya geldi. İtalya Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğine dikkat çeken Kurtulmuş, mevcut iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti.

Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni iş birliği fırsatları

Kurtulmuş, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabileceğini vurgulayarak özellikle savunma sanayisi ve enerji alanlarında iş birliğinin artırılabileceğini dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesinin de mümkün olduğunu ifade eden Kurtulmuş, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye’nin bölgesel barış ve arabuluculuk rolü

Türkiye’nin çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, ülkenin ekonomik istikrarını korumanın yanı sıra bölgesel sorunların çözümü için de diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin farklı krizlerde arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, diyalog ve müzakerenin önemine dikkat çekti.

Filistin için iki devletli çözüm vurgusu

Görüşmede Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin tutumunu aktardı. Türkiye’nin Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini yineleyen Kurtulmuş, bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail hükümetinin ateşkese uyması için uluslararası toplumun çaba göstermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, mevcut zorlu koşullara rağmen barış görüşmelerinin başlatılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Hürmüz ve Babülmendep boğazları için istikrar mesajı

Kurtulmuş, ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin daha geniş bir coğrafyada hissedilmeye başladığını belirterek bölgesel gerilimin uluslararası sonuçlarına dikkat çekti. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’nda, yaşanan ihtilaf öncesindeki koşullara dönülmesinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, bölgesel istikrarın korunmasının gerekliliğine işaret etti.