Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin siyasi gündeminde yer alan seçim takvimi ve yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerin yapılabileceği döneme dair öngörüsünü paylaşan Uçum, 2028 yılının ilkbahar aylarını gündeme taşıdı. Yeni anayasa sürecine ilişkin açıklamasında ise 1 Ekim 2026 tarihinin önemine dikkat çekti.

Uçum’un açıklamasında iki kritik başlık öne çıktı. Seçimlerin zamanlamasına ilişkin mart ve nisan ayları işaret edilirken yeni anayasa çalışmalarının başlangıcı açısından da ekim ayı gündeme geldi.

Seçim takviminde mart ve nisan ayları öne çıktı

Mehmet Uçum, seçimlerin 2028 yılının mart veya nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti. Açıklama, önümüzdeki dönemde seçim takviminin siyasi gündemdeki önemli başlıklardan biri olacağına işaret etti.

Yeni anayasa için 1 Ekim 2026 mesajı

Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamasında 1 Ekim 2026 tarihinin başlangıç noktası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. “1 Ekim 2026 tarihini yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıcı olarak kabul edebiliriz” diyen Uçum, anayasa sürecine ilişkin dikkat çeken bir tarih ortaya koydu.

Seçim takvimine yönelik değerlendirmesiyle birlikte yeni anayasa için de tarih veren Uçum’un açıklaması, önümüzdeki süreçte her iki başlığın da siyasi tartışmaların odağında yer alabileceğini gösterdi.