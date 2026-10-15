Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı’na katıldı. Konuşmasına İstanbul ve Antalya’da etkili olan yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, hayatını kaybeden üç kişi için başsağlığı mesajı verdi.

Devletin ilgili kurumlarının sahada koordineli şekilde çalıştığını belirten Erdoğan, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını ve uyarıların yapıldığını ifade etti.

Erdoğan’dan sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

İstanbul ve Antalya’da yaşanan sel felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içerisinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır” dedi.

Yağışların bugün ve yarın da ülkenin farklı bölgelerinde etkisini sürdüreceğini belirten Erdoğan, yeni olumsuzlukların önüne geçilmesi için vatandaşların resmi kurumların uyarılarını dikkatle takip etmelerini istedi.

Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’i de andı.

Gültekin’in Üsküdar’a olan bağlılığına ve çalışmalarına değinen Erdoğan, “Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı 66 ülkede faaliyet gösteriyor

Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, vakfın çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakfın bugün altı kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösterdiğini aktararak dünya genelindeki 611 kurumda 75 bini aşkın öğrenciye eğitim imkânı sunulduğunu söyledi.

Erdoğan, vakfın başarısının yalnızca sayısal verilerle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek öğrencilerin gelişimine, değer kazanmasına ve kendi ülkelerinin geleceğine katkı sunmasına önem verdiklerini ifade etti.

“Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik”

Türkiye’nin son 24 yılda eğitim alanında önemli adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim altyapısının geliştirildiğini, fırsat eşitliğinin güçlendirildiğini ve müfredatların yeni ihtiyaçlara göre düzenlendiğini söyledi.

Okullarda dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasında uluslararası eğitim alanındaki gelişmelere de değindi. Uluslararası öğrenci sayısının 10 yıl önce yaklaşık 48 bin seviyesindeyken bu yıl 380 bine yaklaştığını belirtti.

Türkiye’nin eğitim alanında uluslararası ölçekte daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Erdoğan, Türk üniversitelerinde eğitim alan yabancı öğrencilerin sayısındaki artışın bu gelişimin göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

“Uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz”

Türkiye Maarif Vakfı’nın farklı coğrafyalarda çocuklara ve gençlere yeni fırsatlar sunduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, vakfın eğitim faaliyetleriyle Türkiye’nin birikimini dünyaya taşıdığını söyledi.

Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüldüğünü kaydederek öğrencilerin bilgiyle donatılmasının yanı sıra farklı kültürlerle güçlü bağlar kurmalarının da hedeflendiğini ifade etti.

Maarif Vakfı bünyesinde eğitim alan gençlerin ilerleyen dönemde kendi ülkelerinin gelişimine katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Erdoğan, uluslararası eğitimin uzun vadeli bir süreç olduğuna dikkat çekti. Vakfın 10 yıllık çalışmalarının Türkiye’nin eğitim vizyonunun uluslararası alana taşınması açısından önem taşıdığını vurguladı.