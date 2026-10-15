Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

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Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya geldiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Muhabir: Haber Merkezi