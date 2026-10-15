Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya geldiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."
Muhabir: Haber Merkezi