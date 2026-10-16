Çaycuma Belediyesi tarafından geliştirilen projenin hayata geçirilmesine yönelik değerlendirme toplantısı, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Kaymakamlık Proje Ofisi Koordinatörü Vedat Semerci, Çaycuma Belediyesi Fen İşleri Müdürü Birke Öztürk ve mimar Soner Demir katıldı.

Toplantıda, ÇORGAPARK projesinin mevcut durumu, uygulama süreci ve hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Projenin planlanan kapsamı ve uygulama aşamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerel Ürünler ve Yöresel Lezzetler Bir Arada Olacak

Yöresel el sanatlarından organik gıda ürünlerine, manda yoğurdundan bölgeye özgü lezzetlere kadar pek çok ürünün yer alması planlanan ÇORGAPARK’ın, Çaycuma’nın yerel değerlerini ön plana çıkarması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yerel üreticilerin desteklenmesi, yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ÇORGAPARK’ın, Çaycuma’nın üretim kültürünü ve yöresel zenginliklerini tanıtan önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Projenin uygulanmasına yönelik çalışmaların, toplantıda ele alınan değerlendirmeler doğrultusunda sürdürülmesi planlanıyor.