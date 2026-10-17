Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanlarının siyasi parti değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçmen iradesinin önemini vurgulayan Yavaş, belediye başkanlarının kendilerini göreve getiren vatandaşlara karşı sorumlu olduğunu ifade etti.

Parti değiştiren belediye başkanlarının bu kararlarının hesabını seçimlerde vereceğini belirten Yavaş, “Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Parti değiştirenler de bunun hesabını sandıkta vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Ankara halkına eşit hizmet ediyoruz”

Kendi siyasi konumuna da değinen Mansur Yavaş, “Biz şu anda bağımsızız. Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz” dedi.

Yavaş’ın açıklamaları, siyasi parti değiştiren belediye başkanları ve seçmen iradesi üzerinden yürütülen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.