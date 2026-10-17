Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenlemek, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin konularda menfaat temin etmek şeklindeki iddialarla ilgili soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve HTS analizleri incelendi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından, aralarında Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.'nin de bulunduğu, 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheliye yönelik 13 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Arama-el koyma ve gözaltı işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüphelilerden, 9'u etkin pişmanlık göstererek ifade verdi, 5 şüpheli hakkında ise mevcut delil durumu itibarıyla adli kontrol talep edildi. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden Etimesgut Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi adli kontrolü uygulanmasına karar verildi. (DHA)