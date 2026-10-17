CHP Mamak İlçe Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde Mamaklı mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Buluşmada mahallelerin sorunları ve muhtarların talepleri gündeme gelirken, muhtarlar kendilerine bütçe ayrılması için TBMM’ye soru önergesi sunulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ve CHP Mamak İlçe Başkanı İlhan Kat’ın katıldığı programa, ilçe başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların beklentileri ve yerel sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Mahallelerde vatandaşlarla doğrudan temas halinde olan muhtarlar, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini CHP’li yöneticilerle paylaştı.

Muhtarlardan bütçe talebi

Programın öne çıkan başlıklarından biri, muhtarlara bütçe ayrılması talebi oldu. Muhtarlar, görevlerini daha etkin yerine getirebilmeleri için kendilerine bütçe verilmesi gerektiğini belirterek CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir’den konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesiyle gündeme taşınmasını talep etti.

Buluşmada ayrıca 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarların günü kutlandı. Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını belirleme ve vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletme noktasındaki rolüne dikkat çekilirken, yerel sorunların çözümünde iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.