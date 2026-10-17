Baroya kayıtlı avukatlar, Genel Kurul toplantısı için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir araya geldi. Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir, buradaki konuşmasında, avukatlığın yalnızca bir meslek değil, sorumluluk alanı olduğunu söyledi.

Savunmanın eksik olduğu yerde adaletin eksik kalacağını, avukatın olmadığı yerde hak ve özgürlüklere zarar geleceğini belirten Ağdemir, meslektaşlarının saygınlığı ve özlük haklarının korunması için çalıştıklarını ifade etti.

Ağdemir, ne olursa olsun mesleği yapmaktan ve avukatların haklarını korumaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, 'Bütün farklılıkların üzerinde tuttuğumuz ortak bir değer vardır. Bu, avukatlık mesleğinin onuru ve hukukun üstünlüğüdür.' dedi.

Görevi süresince kendisine destek verenlere teşekkür eden Ağdemir, 'Ortaya konulan her çabanın, verilen her emeğin ve harcanan her mesainin kurumun geleceğine katkı sunduğuna inanıyorum. Bugün burada görevimiz sona ermiyor. Hukuk ve adaleti savunmaya ilişkin sorumluluğumuz da sona ermiyor. Benim için Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı yalnızca yürütülen bir görev değil, aynı zamanda bir emanet olmuştur. Bu emaneti taşırken her zaman mesleğimizin çıkarları, kurumumuzun itibarı ve meslektaşlarımızın beklentilerini gözetmeye gayret ettik.' diye konuştu.

- 'Terörsüz Türkiye politikasını bir devlet politikası olarak benimsedik'

Adalet Komisyonu Üyesi ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da Ankara 2 No'lu Barosunun Cumhuriyet'in kuruluş misyonuyla ve vizyonuyla hareket eden hukukçulardan oluştuğunu belirtti.

Baronun, kuruluşundan bugüne bu misyon ve vizyona uygun olarak her türlü saldırıya karşı dik duruşlarını büyük bir basiretle taşımayı başardığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

'Bugün Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin kuruluş kodlarına uygun bir şekilde, eşit yurttaşlık temelinde, terörün nihayet bulduğu, binlerce insanımızın hayatını yitirmesine sebebiyet veren şiddetin, silahlı propagandanın son bulduğu, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Edirne'nin, Diyarbakır'ın, Ağrı'nın ve İzmir'in huzur içinde birlik ve beraberlik ruhuyla Anayasa'da tarifini bulan eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde barış ve huzur içinde yaşayacağı Terörsüz Türkiye politikasını bir devlet politikası olarak benimsedik. Bunun temellerinin Cumhuriyet'in kuruluşuna gittiğinin farkındayız. Yıllarca terörün, silahlı propagandanın hamiline soyunmuş olanların, meslek kuruluşlarını bir karargah, bir nişangah haline getirenlerin, teröristlerin fotoğraflarını boy boy baro duvarlarına asanların, bugün Ankara 2 No'lu Barosunun da bir parçası olduğu huzur, dayanışma, eşitlik ve adalet duygularından hiçbir şey anlamadıklarını adımız gibi biliyoruz.'

Bulut, iç kaleyi tahkim etmeyi sürdüreceklerini, 1970'li yıllarda terör örgütlerinin açtığı parantezi kapatmanın vakti geldiğine inanarak yola devam edeceklerini dile getirerek, 'Yürekleri tertemiz, Anadolu'nun bütün değer yargılarına kendilerini bağlamış ve onlarla bağlı gören evrensel, mesleki ve ahlaki değerlerin yanında elbette ki Türk sancağıyla ve Türk milletinin gelenekleriyle kendini bağlı gören bütün hukukçu arkadaşlarımızın inşa etmiş olduğu bu birlikteliği, aynı zamanda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında inşa edilmiş bir kale olduğunu da bilerek Ankara 2 No'lu Barosunu korumaya, kollamaya, muhafaza etmeye ve dayanışmaya hep beraber devam edeceğiz.' dedi.

Toplantıya MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı.

Ankara 2 No'lu Baro Başkanlığı seçimi yarın yapılacak.