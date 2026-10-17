Yeni Parti’nin Ankara İl Başkanlığı ön seçim açılışı, Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa katılan Genel Başkan Özgür Özel, partiye katıldığı belirtilen eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın’a rozet takdim etti.

“Aklıma gelmezdi”

Rozet töreninde konuşan Özgür Özel, Murat Karayalçın’a rozet takacağı bir günün aklına gelmediğini ifade etti. Ardından sözü Karayalçın’a bıraktı. Murat Karayalçın ise Yeni Parti’ye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Ankara İl Başkanlığı için yarışacak adaylara başarılar diledi.

İmamoğlu ve yol arkadaşlarının selamını iletti

Konuşmasında siyasi yol arkadaşlarına da değinen Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Yozgat ve Kırıkkale’deki il kongrelerinde bir araya geldiği yol arkadaşlarının selamlarını Ankara’ya getirdiğini söyledi.

Program, Ankara İl Başkanlığı ön seçim sürecinin açılışı kapsamında gerçekleştirilen buluşmayla devam etti.