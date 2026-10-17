Olay, Tahtakale Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FGR 509 plakalı motosikletin yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli, kısa sürede aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek durumu polise bildirdi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan motosikleti ve şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA