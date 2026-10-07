Mamak’ta yapı ve hırdavat sektörüne yönelik yeni bir işletme hizmete girdi. Nata Vega’nın arka kısmında bulunan ANSA Market, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

İşletmede; yapı malzemeleri, hırdavat ürünleri, el aletleri ve çeşitli tamirat ihtiyaçlarına yönelik ürünler vatandaşların hizmetine sunuluyor.

3D YAZICI İLE YENİ ÜRÜNLER YAPILIYOR!

ANSA Market’te ayrıca 3D yazıcılarla üretim yapılan özel bir bölüm de bulunuyor. Bu alanda ev eşyaları, dekoratif ürünler ve çeşitli süs eşyaları üretiliyor.

BELEDİYE BAŞKANI KURDELE KESTİ!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açılışa, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katıldı. Şahin, kurdele keserek işletmenin açılışını gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi olarak ANSA Market’in Mamak’a hayırlı olmasını, işletme sahibi Anıl Sapaz ve çalışanlarına bol ve bereketli kazançlar diliyoruz.