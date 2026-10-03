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Ankara'nın trafik çilesine 3'lü çözüm! Gözler bu güzergahlara çevrildi

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Böylece önceden planlanan ek servislerin yanı sıra, ihtiyaç oluşan noktalarda da ulaşım takviyesi sağlanacak.

Sınav günü ulaşım hareketliliği, saha ekipleri ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol merkezleri tarafından anlık izlenecek. Yolcu yoğunluğunun artması halinde ilave otobüs ve tren seferleri devreye alınacak.

YOĞUNLUK ARTARSA OTOBÜS VE TREN TAKVİYESİ YAPILACAK

Ankara’da KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar için toplu ulaşımda ek sefer hazırlığı yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak hafta sonu programına ilave servisler ekleneceğini duyurdu.

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