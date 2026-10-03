Ankara’da KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar için toplu ulaşımda ek sefer hazırlığı yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak hafta sonu programına ilave servisler ekleneceğini duyurdu.
Sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla hazırlanan plan kapsamında, 20 otobüs hattında toplam 43 ek servis hizmet verecek.
YOĞUNLUK ARTARSA OTOBÜS VE TREN TAKVİYESİ YAPILACAK
Sınav günü ulaşım hareketliliği, saha ekipleri ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol merkezleri tarafından anlık izlenecek. Yolcu yoğunluğunun artması halinde ilave otobüs ve tren seferleri devreye alınacak.
Böylece önceden planlanan ek servislerin yanı sıra, ihtiyaç oluşan noktalarda da ulaşım takviyesi sağlanacak.
KPSS İÇİN EK OTOBÜS SEFERLERİ: HAT HAT HAREKET SAATLERİ
|Hat
|Güzergah
|Ek servis saatleri
|203
|İncirli–Ulus–Kızılay–Bakanlıklar
|08.15, 12.15
|209
|Hastane Metro–Urankent
|08.40, 09.20, 09.45, 12.25, 12.50
|255
|Atapark–23 Nisan Mahallesi–Bademlik–Kuyubaşı Metro
|07.45, 09.00, 11.00, 12.25
|256
|Atapark–Selçuklu Caddesi–Kızılay–Bakanlıklar
|08.15, 12.15
|281
|Yükseltepe–Kızılay
|08.30, 12.25
|284
|Esertepe–Kızılay–Bakanlıklar
|08.25, 12.28
|312
|Karapürçek–Beşikkaya–Sıhhiye–Ulus
|08.30, 12.20
|341
|Ege Mahallesi–Kızılay
|08.20, 12.35
|355
|Zerdalitepe–Mamak–Kızılay–Sıhhiye–Ulus
|08.20, 12.30
|382
|Mutlu Mahallesi–Akdere–Kızılay–Sıhhiye
|09.00, 12.25
|393
|Doğantepe 8. Cadde–Sıhhiye–Ulus
|08.35, 12.30
|377
|Şahapgürler–Mamak–Kızılay–Sıhhiye–Ulus
|08.35, 12.50
|414
|Aktepe–İvedik Metro
|08.30, 12.30
|419
|Aktepe–İskitler–Emniyet Sarayı–AŞTİ–Çukurambar–Yüzüncü Yıl
|08.30, 12.30
|484
|Pursaklar–Teknikokullar–Beşevler–AŞTİ
|08.30, 12.40
|503
|Yenikent–Çayırlık Bölgesi–Cumhuriyet Bulvarı–Sincan
|08.05
|509
|Sincan–Fatih (Törekent)
|07.55, 08.25, 12.40
|510-1
|Sincan–Sıhhiye–Saraycık TOKİ
|09.00, 09.00*
|567
|Ayyıldız Mahallesi–Ahi Mesud Mahallesi–Koru Metro
|08.00
|577
|Yenikent–Ortapınar–İlksan TOKİ Konutları–Sincan
|08.10