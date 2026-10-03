Ankara’da KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar için toplu ulaşımda ek sefer hazırlığı yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak hafta sonu programına ilave servisler ekleneceğini duyurdu.

Sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla hazırlanan plan kapsamında, 20 otobüs hattında toplam 43 ek servis hizmet verecek.

YOĞUNLUK ARTARSA OTOBÜS VE TREN TAKVİYESİ YAPILACAK

Sınav günü ulaşım hareketliliği, saha ekipleri ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol merkezleri tarafından anlık izlenecek. Yolcu yoğunluğunun artması halinde ilave otobüs ve tren seferleri devreye alınacak.

Böylece önceden planlanan ek servislerin yanı sıra, ihtiyaç oluşan noktalarda da ulaşım takviyesi sağlanacak.

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KPSS İÇİN EK OTOBÜS SEFERLERİ: HAT HAT HAREKET SAATLERİ

Hat Güzergah Ek servis saatleri
203 İncirli–Ulus–Kızılay–Bakanlıklar 08.15, 12.15
209 Hastane Metro–Urankent 08.40, 09.20, 09.45, 12.25, 12.50
255 Atapark–23 Nisan Mahallesi–Bademlik–Kuyubaşı Metro 07.45, 09.00, 11.00, 12.25
256 Atapark–Selçuklu Caddesi–Kızılay–Bakanlıklar 08.15, 12.15
281 Yükseltepe–Kızılay 08.30, 12.25
284 Esertepe–Kızılay–Bakanlıklar 08.25, 12.28
312 Karapürçek–Beşikkaya–Sıhhiye–Ulus 08.30, 12.20
341 Ege Mahallesi–Kızılay 08.20, 12.35
355 Zerdalitepe–Mamak–Kızılay–Sıhhiye–Ulus 08.20, 12.30
382 Mutlu Mahallesi–Akdere–Kızılay–Sıhhiye 09.00, 12.25
393 Doğantepe 8. Cadde–Sıhhiye–Ulus 08.35, 12.30
377 Şahapgürler–Mamak–Kızılay–Sıhhiye–Ulus 08.35, 12.50
414 Aktepe–İvedik Metro 08.30, 12.30
419 Aktepe–İskitler–Emniyet Sarayı–AŞTİ–Çukurambar–Yüzüncü Yıl 08.30, 12.30
484 Pursaklar–Teknikokullar–Beşevler–AŞTİ 08.30, 12.40
503 Yenikent–Çayırlık Bölgesi–Cumhuriyet Bulvarı–Sincan 08.05
509 Sincan–Fatih (Törekent) 07.55, 08.25, 12.40
510-1 Sincan–Sıhhiye–Saraycık TOKİ 09.00, 09.00*
567 Ayyıldız Mahallesi–Ahi Mesud Mahallesi–Koru Metro 08.00
577 Yenikent–Ortapınar–İlksan TOKİ Konutları–Sincan 08.10

Muhabir: Ayça Cicidurucu