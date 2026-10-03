Ankara’da otomobil tutkunlarını buluşturan etkinliklerden biri de Merkez Ankara’da düzenleniyor. 3-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, klasik ve ikonik otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Merkez Ankara’ya gelen vatandaşlar, sergilenen birbirinden dikkat çekici otomobillerle karşılaşırken, etkinlik özellikle otomobil meraklılarından yoğun ilgi görüyor.



Başkentte otomobil tutkunlarını bir araya getiren etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı tarihlerde Gölbaşı BAKAP’ta düzenlenen ANOK Festivali’nde de otomobil ve motosporları dünyasından araçlar sergileniyor.

Ankara, hafta sonu iki farklı noktadaki etkinlikle adeta otomobil şölenine sahne oluyor.