Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 660 lira olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 3 milyon 97 bin 560 lira olurken, gaz ticaret miktarı 166 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi geriledi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerin toplam hacmi 3 milyon 97 bin 560 lira oldu. Bir önceki gün işlem hacmi 7 milyon 794 bin 890 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 660 lira olarak belirlendi. Aynı dönemde gaz ticaret miktarı ise 166 bin metreküp oldu.

Dengeleme gazı fiyatları açıklandı

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 19 bin 593 lira, satış fiyatı ise 17 bin 727 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye 101 milyon metreküpten fazla gaz girişi

Türkiye'ye dün 101 milyon 181 bin 192 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 189 bin 123 metreküp olarak kayıtlara geçti.