Kırşehir-Kayseri kara yolunda jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrol ve trafik denetiminde şüpheli bir TIR ele geçirildi.

Şasi numarası kesilerek değiştirilmiş

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulama sırasında durdurduğu TIR üzerinde yapılan inceleme ve sorgulamada, aracın şasi numarasının kesilerek değiştirildiği tespit edildi.

Kontrollerde ayrıca TIR'ın motor numarasının da başka bir araca ait olduğu belirlendi.

TIR yediemin otoparkına çekildi

Tespitlerin ardından olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. TIR ise gerekli işlemler yapılmak üzere yediemin otoparkına çekildi.