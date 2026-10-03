Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti.

Festival alanını gezen Alparslan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, farklı stantlarda sergilenen çalışmaları inceledi. İkili, etkinlik alanındaki katılımcılar ve ziyaretçilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST alanında stantları gezdiler

Bakan Alparslan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, festival kapsamında kurulan stantları ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında katılımcılarla görüşen Bayraktarlar, festival alanında ziyaretçilerle de bir araya geldi.

Bakan Bayraktar'a ziyaretleri sırasında hediye takdim edildi.

Yaşar Güler de festival alanında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında festival alanını ziyaret etti.

Güler, Alparslan Bayraktar ile birlikte alandaki stantları gezdi. Bayraktar ayrıca TEKNOFEST'e gelen ziyaretçilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji, havacılık ve savunma alanlarındaki çeşitli çalışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.