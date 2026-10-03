Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik 30 Eylül'de yapılan itiraz, Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 10 şüpheli hakkındaki itirazı reddetti.

37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 24 Eylül'de eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, 35 şüpheli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden birinin başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, bir şüpheli ise adresinde bulunamamıştı.

Eski başkanlar da tutuklananlar arasında

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Şüphelilerden 2'si hakkında ev hapsi kararı verilirken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunan bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulanmıştı.