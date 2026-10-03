Kayseri Ticaret Odası'nın organ seçimlerinde meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği ilk aşama için oy verme işlemi başladı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, KTO'nun 61 meslek komitesinde iş dünyasını temsil edecek üyeler için sandık başına gidiliyor.

Gülsoy: “Birlikte güçlüyüz”

Oyunu kullanmak üzere fuar alanına gelen mevcut KTO Başkanı Ömer Gülsoy, seçimlerin 130 yıllık geçmişe sahip oda için güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini söyledi.

61 komitede görev yapacak üyelerin seçileceğini belirten Gülsoy, seçimlere katılanlara teşekkür ederek, “Biz birlikte güçlüyüz. Rifat başkanımızın çok sık kullandığı gibi 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' şiarıyla da çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Alkan'dan “hayırlı olsun” mesajı

Başkan adayı Ali Alkan da seçimlerin Kayseri iş dünyası açısından hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin ilk aşamasında belirlenecek meslek komitesi üyeleri, sonraki süreçte oda yönetiminin oluşumunda rol alacak.