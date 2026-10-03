Fonlarda parasını bekleyen yatırımcılar için ödeme takvimine ilişkin yeni bilgiler geldi. Gazeteci Fatih Atik, 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin kişiye ödemelerin ekim ayında başlamasının hedeflendiğini aktardı. Kesin ödeme günü ise açıklanmadı.

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ödeme bekleyenlerin gözü, hesaplarına paranın ne zaman geçeceğinde. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in yetkililerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı bilgilere göre, küçük yatırımcılara yönelik ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılması planlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı açıklamada Atik, 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin kişinin toplam ana para alacağının 120 ila 150 milyar TL arasında olduğunu belirtti. Ödeme için gerekli kaynağın mevcut olduğu bilgisini aldığını da söyledi.

Ödeme öncesinde kayıtlar karşılaştırılıyor

Atik’in aktardığına göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile bankaların yatırımcı kayıtları eşleştiriliyor. Hak sahiplerinin ve ödeme tutarlarının belirlenmesinin ardından sürecin başlaması hedefleniyor.

Yatırımcıların bekleme döneminde yaşadığı enflasyon kaybının hesaplamalara dahil edilmesi de üzerinde çalışılan başlıklar arasında. Ancak bu bilgi de Atik’in aktardığı kulise dayanıyor.

1 milyon TL sınırı nasıl uygulanacak?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1 Ekim tarihli duyurusu, ara ödemelerin esaslarını ortaya koydu. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy’ün tasfiye sürecindeki fonlarına ilişkin düzenlemede, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılması kararlaştırıldı