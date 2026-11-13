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YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|
Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|2500018974
|26875131328
|AZİZ SABRİ ÇINAR
|2026073113DRt0000001
|202301202312
|0012
|0012
|170.987,09
|3080
|170.987,09
|MSC MAGNIFICA (YOLCU GEMİSİ) VALPARAİSO / ŞİLİ CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
|1540176235
|43400061738
|ÜNAL BAYKAL
|2026092913DRs0000001
|202301202312
|3080
|0,00
|3080
|563.098,03
|OSTİM MAH. CEVAT DÜNDAR İŞ MRK.1246.SOKAK 25 135 YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000004
|202102202102
|0015
|0015
|20.538,74
|3080
|61.616,22
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000009
|202101202101
|0015
|0015
|13.061,98
|3080
|39.185,94
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000015
|202101202112
|0010
|0010
|63.344,81
|3080
|190.034,43
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000018
|202101202103
|0033
|0033
|37.522,93
|3080
|112.568,79
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000020
|202104202106
|0033
|0033
|15.741,63
|3080
|47.224,89
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2201328028
|ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ
|2026061713DRt0000021
|202107202109
|0033
|0033
|10.080,25
|3080
|30.240,75
|DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
|2111283736
|CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|2026061713DRt0000026
|202101202103
|0033
|0033
|23.122,51
|3080
|69.367,53
|İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
|2111283736
|CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|2026061713DRt0000027
|202104202106
|0033
|0033
|15.214,17
|3080
|45.642,51
|İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
|2111283736
|CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|2026061713DRt0000028
|202101202112
|0010
|0010
|38.336,68
|3080
|115.010,04
|İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
|6201278130
|MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026070313DRx0000002
|202104202104
|0015
|0015
|54.967,92
|3080
|164.903,76
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
|6201278130
|MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026070313DRx0000003
|202101202112
|0010
|0010
|76.344,34
|3080
|229.033,02
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
|6201278130
|MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026070313DRx0000004
|202104202106
|0033
|0033
|76.344,34
|3080
|229.033,02
|MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
|2111298637
|CNR DİZAYN PROJE METAL ÜRÜNLER VE PREFABRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026082713DRt0000011
|202101202112
|0010
|0010
|25.059,62
|3080
|75.178,86
|KARŞIYAKA MAH. İVEDİK CAD. MEHMET ARSLAN APT 472 8 YENİMAHALLE ANKARA
|2111298637
|CNR DİZAYN PROJE METAL ÜRÜNLER VE PREFABRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2026083113DRt0000001
|202110202112
|0033
|0033
|12.390,73
|3080
|37.172,19
|KARŞIYAKA MAH. İVEDİK CAD. MEHMET ARSLAN APT 472 8 YENİMAHALLE ANKARA
|2061354362
|CESAMAK KIRMA MAKİNALARI BETON SANTRALİ VE YEDEK PARÇALARI KAUÇUK MÜHENDİSLİK DANIŞMA
|2026101913DRt0000008
|202101202112
|0010
|0010
|19.578,95
|3080
|58.736,85
|YENİÇAĞ MAH. RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ 136 150 YENİMAHALLE ANKARA
|2061354362
|CESAMAK KIRMA MAKİNALARI BETON SANTRALİ VE YEDEK PARÇALARI KAUÇUK MÜHENDİSLİK DANIŞMA
|2026101913DRt0000009
|202101202103
|0033
|0033
|15.663,16
|3080
|46.989,48
|YENİÇAĞ MAH. RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ 136 150 YENİMAHALLE ANKARA
|İlan Numarası: 20261111-IHB-103049 VE 20261111-IHB-103049
Adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre İle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.