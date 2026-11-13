YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No
Ad Soyad / Unvan
 İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
2500018974 26875131328 AZİZ SABRİ ÇINAR 2026073113DRt0000001 202301202312 0012 0012 170.987,09 3080 170.987,09 MSC MAGNIFICA (YOLCU GEMİSİ) VALPARAİSO / ŞİLİ CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE
1540176235 43400061738 ÜNAL BAYKAL 2026092913DRs0000001 202301202312 3080 0,00 3080 563.098,03 OSTİM MAH. CEVAT DÜNDAR İŞ MRK.1246.SOKAK 25 135 YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000004 202102202102 0015 0015 20.538,74 3080 61.616,22 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000009 202101202101 0015 0015 13.061,98 3080 39.185,94 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000015 202101202112 0010 0010 63.344,81 3080 190.034,43 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000018 202101202103 0033 0033 37.522,93 3080 112.568,79 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000020 202104202106 0033 0033 15.741,63 3080 47.224,89 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2201328028 ÇAĞRI 1 TEKSTİL İNŞAAT METAL OTOMOTİV MATBAA MEDİKAL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET Lİ 2026061713DRt0000021 202107202109 0033 0033 10.080,25 3080 30.240,75 DEMETEVLER MAH. VATAN CAD. 45 J- - YENİMAHALLE ANKARA
2111283736 CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 2026061713DRt0000026 202101202103 0033 0033 23.122,51 3080 69.367,53 İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
2111283736 CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 2026061713DRt0000027 202104202106 0033 0033 15.214,17 3080 45.642,51 İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
2111283736 CİNKAYA METAL ÇELİK PLASTİK İNŞAAT HIRDAVAT YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET 2026061713DRt0000028 202101202112 0010 0010 38.336,68 3080 115.010,04 İVEDİKKÖY MAH. 3801 CAD. C.2. BLOK 13 YENİMAHALLE ANKARA
6201278130 MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026070313DRx0000002 202104202104 0015 0015 54.967,92 3080 164.903,76 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
6201278130 MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026070313DRx0000003 202101202112 0010 0010 76.344,34 3080 229.033,02 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
6201278130 MHR PROFİL DEMİR ÇELİK İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026070313DRx0000004 202104202106 0033 0033 76.344,34 3080 229.033,02 MEHMET AKİF ERSOY MAH. 350 SK. PROFIS B BLOK 3 43 YENİMAHALLE ANKARA
2111298637 CNR DİZAYN PROJE METAL ÜRÜNLER VE PREFABRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026082713DRt0000011 202101202112 0010 0010 25.059,62 3080 75.178,86 KARŞIYAKA MAH. İVEDİK CAD. MEHMET ARSLAN APT 472 8 YENİMAHALLE ANKARA
2111298637 CNR DİZAYN PROJE METAL ÜRÜNLER VE PREFABRİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2026083113DRt0000001 202110202112 0033 0033 12.390,73 3080 37.172,19 KARŞIYAKA MAH. İVEDİK CAD. MEHMET ARSLAN APT 472 8 YENİMAHALLE ANKARA
2061354362 CESAMAK KIRMA MAKİNALARI BETON SANTRALİ VE YEDEK PARÇALARI KAUÇUK MÜHENDİSLİK DANIŞMA 2026101913DRt0000008 202101202112 0010 0010 19.578,95 3080 58.736,85 YENİÇAĞ MAH. RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ 136 150 YENİMAHALLE ANKARA
2061354362 CESAMAK KIRMA MAKİNALARI BETON SANTRALİ VE YEDEK PARÇALARI KAUÇUK MÜHENDİSLİK DANIŞMA 2026101913DRt0000009 202101202103 0033 0033 15.663,16 3080 46.989,48 YENİÇAĞ MAH. RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ 136 150 YENİMAHALLE ANKARA
İlan Numarası: 20261111-IHB-103049 VE 20261111-IHB-103049

Adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre İle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02595563