Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni düzenleme hayata geçirildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik" ile diyaliz ünite ve merkezlerinin açılması, planlanması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslarda yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni yönetmelikle hastaların tedavi süreçlerinde karşılaştıkları bazı kısıtlamalar esnetilirken, sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesi ve denetim süreçlerine ilişkin değişiklikler yapıldı.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDAN FAYDALANACAK

Yeni yönetmelikle diyaliz hastalarının aylık zorunlu muayenelerini yalnızca tedavi gördükleri diyaliz merkezinde yaptırma zorunluluğuna esneklik getirildi. Hastalar, aylık muayenelerini tedavi gördükleri merkez dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilecek.

Ayrıca başka bir sağlık kuruluşunda düzenlenen diyaliz reçetesini tedavi aldıkları merkeze sunarak tedavilerini bu reçete doğrultusunda sürdürebilecek.

Böylece özellikle farklı şehirlerde bulunan hastaların muayene, reçete ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor

DİYALİZ MERKEZLERİNDE CİHAZ SINIRI 80'E ÇIKARILDI

Düzenlemeyle diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır da değiştirildi. Daha önce 60 olan cihaz kapasitesi sınırı, yeni yönetmelikle 80'e yükseltildi.

Diyaliz merkezlerinin birleşmesi halinde de toplam cihaz kapasitesi 80 ile sınırlandırılacak. Öte yandan vakıf üniversitelerine diyaliz merkezi ve ünitesi açabilme imkanı tanındı.

Bu değişikliklerle diyaliz hizmetlerinin mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin planlanması amaçlanıyor.

TATİL DİYALİZİNDE YENİ DÖNEM: MAYIS-KASIM

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi uygulamasının kapsamı genişletildi.

Daha önce haziran-ekim ayları arasında uygulanan tatil diyalizi dönemi, yeni düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.