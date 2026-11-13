Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan işçilerin maaş ve ikramiye alacakları nedeniyle başlattığı eylem devam ediyor. Eylül ve ekim aylarına ait ücretlerini alamadıklarını belirten 65 madenci, dün saat 16.00'da yer altında eylem yapma kararı aldı.

Amasra'daki maden ocağında iki vardiya halinde çalışan işçiler, yaklaşık 10 gün önce maaşlarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Ücretlerinin bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen madenciler, eylemlerini bu kez yer altında sürdürmeye başladı.

MADENCİLER EKSİ 580 KOTUNDA EYLEMDE

Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan işçiler, ocaktan çıkmayarak eylemlerine devam ediyor. Eyleme katılan 65 işçiden 3'ünün kronik rahatsızlıkları nedeniyle yer üstüne çıktığı belirtildi.

DİĞER MADENCİLERDEN EYLEME DESTEK

Şirketin önüne gelen diğer maden işçileri de yer altında eylem yapan meslektaşlarına destek verdi. Bölgede bulunan jandarma ekipleri ise maden ocağının girişinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen başmüfettişin, işveren ve işçiler arasında görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.