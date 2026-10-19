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Özel donanımlı araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan aileler, beyaza bürünen yaylalarda keyifli anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren doğaseverler, soğuk havaya rağmen kar altında piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük’ten off-road tutkunları, beklenmedik kar yağışıyla karşılaştı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde bulunan Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1400 rakımda bulunan yaylalarda yağış, bölgeye kış manzarası kazandırdı.

Bartın’da sonbaharın ortasında kış manzaraları ortaya çıktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda doğaseverler hem karın hem de doğanın tadını çıkardı.

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