Bartın’da sonbaharın ortasında kış manzaraları ortaya çıktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda doğaseverler hem karın hem de doğanın tadını çıkardı.
1400 Rakımlı Yaylalar Beyaza Büründü
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde bulunan Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1400 rakımda bulunan yaylalarda yağış, bölgeye kış manzarası kazandırdı.
Yaklaşık 18 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışında, kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar Altında Piknik Keyfi
Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük’ten off-road tutkunları, beklenmedik kar yağışıyla karşılaştı.
Özel donanımlı araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan aileler, beyaza bürünen yaylalarda keyifli anlar yaşadı. Kar yağışını fırsata çeviren doğaseverler, soğuk havaya rağmen kar altında piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.
Yaylalarda oluşan beyaz manzara, sonbahar mevsiminde kışın ilk işaretlerini gözler önüne serdi.