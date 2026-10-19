Altın ve döviz piyasalarında haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatlar merak ediliyor. Gram altın 6 bin 657,94 TL, ons altın ise 4 bin 179 dolar seviyesinden güne başladı.

Altın fiyatlarında son durum

Serbest piyasada açıklanan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.657,94 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.870,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.734,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.081,56 TL

Ons altın: 4.179 dolar

Dolar ve euro kaç TL?

Döviz piyasasında da haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatlar belli oldu. Serbest piyasada dolar 49,5520 TL’den, euro ise 55,6770 TL’den haftaya başladı.

Altın ve döviz fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.