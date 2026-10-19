Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel mevlit ve pilav etkinliği, çok sayıda kişinin rahatsızlanmasıyla gündeme geldi. Etkinlikte tavuklu pilav yiyip ayran içen vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülürken, hastaneye başvuranların sayısı 182’ye yükseldi.

Pilav Etkinliğinin Ardından Rahatsızlandılar

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi’nde düzenlenen 2’nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi.

Birlik ve beraberliği güçlendirmek, hayatını kaybedenleri anmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Program kapsamında vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

İddiaya göre, ikramların tüketilmesinden yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan kişiler, tedavi için ilçedeki hastanelere başvurdu.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ayran İddiası

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Hastaneye başvuranların sayısının 182’ye ulaştığı bildirildi.

İnceleme kapsamında tavuklu pilavdan ve bazı ayranların son kullanma tarihinin geçmiş olduğu yönündeki bilgi üzerine söz konusu içeceklerden numuneler alındı.

Nedeni İncelemeler Sonucunda Belli Olacak

Vatandaşların rahatsızlanmasına neyin yol açtığı henüz kesinlik kazanmadı. Tavuklu pilavın mı, ayranların mı yoksa başka bir etkenin mi olayda rol oynadığı, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.