Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili öncesinde turizm hareketliliği başladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi evleri ve mimarisiyle öne çıkan ilçede, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ara tatilde ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Safranbolu'da toplam 3 bin 500 yatak kapasitesine sahip otel, han ve konaklarda rezervasyonlar sürerken, turizm işletmeleri tatil dönemini yüzde 100 dolulukla geçirmeyi hedefliyor.

'REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI'

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, ara tatil öncesinde rezervasyonların alınmaya başladığını ve doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu belirtti.

Sonbaharın Safranbolu'yu ziyaret etmek için uygun dönemlerden biri olduğunu ifade eden Çidem, safran hasadının da ziyaretçilere ayrı bir deneyim sunduğunu söyledi. Safran bitkisinin tarlalarda çiçek olarak görülebileceği son haftaya girildiğini kaydeden Çidem, meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 17-18 derece civarında olmasının beklendiğini dile getirdi.

Safranbolu'nun Ankara ve İstanbul'a yakınlığı sayesinde kısa süreli tatillerde tercih edildiğini belirten Çidem, işletmelerden aldıkları bilgilere göre rezervasyonların iyi seviyede ilerlediğini ve ara tatilde yoğun bir dönem beklediklerini kaydetti.

UZAK DOĞU'DAN GELEN TURİSTLERİN İLGİSİ SÜRÜYOR

Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistlerin yıl boyunca Safranbolu'yu ziyaret ettiğini aktaran Çidem, Körfez bölgesinde yaşanan kriz ve savaş nedeniyle önceki dönemde bazı rezervasyonların iptal edildiğini söyledi.

Yeni rezervasyonların yeniden gelmeye başladığını belirten Çidem, turizm hareketliliğinin normale dönmesinin işletmecileri memnun ettiğini ifade etti.

SAFRAN HASADININ SON DÖNEMİNE GİRİLDİ

Önümüzdeki hafta beklenen mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve safran hasadının son dönemine girilmesinin Safranbolu'ya ilgiyi artırması bekleniyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mutlu Çidem, ara tatil boyunca ilçedeki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.