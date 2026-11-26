DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede, Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bu dönemin hukuki ve siyasi gereklilikleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur' denildi.