İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Tunç Soyer, Cemil Tugay’ın kendi dönemine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Tugay’ın AK Parti’ye geçişini de eleştiren Soyer, belediyenin borç durumu, bütçe gerçekleşmeleri, personel politikası ve asfalt çalışmaları üzerinden önceki dönem ile mevcut yönetimi karşılaştırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, belediye başkanlığı makamının seçmen iradesine dayandığını belirterek, bir siyasi parti çatısı altında alınan oyların başka bir partiye taşınmasını eleştirdi. Soyer, parti değiştiren belediye başkanlarının seçmen iradesini de gözetmesi gerektiğini savundu.

“Belediyenin borcu 1,2 milyar dolara çıktı”

Cemil Tugay’ın belediyeyi plansız, programsız ve kadro sorunları bulunan bir yapıda devraldığı yönündeki sözlerine karşı çıkan Soyer, borç rakamlarını gündeme getirdi. Soyer, kendi döneminde belediyeyi 590 milyon dolar borçla devraldığını, 2024’te 640 milyon dolar borçla devrettiğini öne sürdü. Soyer, Tugay yönetimindeki iki yılın ardından belediyenin borcunun 1 milyar 200 milyon dolara yükseldiğini iddia etti.

Bütçe ve asfalt verilerini paylaştı

Soyer, belediyenin 2023 yılı bütçesinde gelir gerçekleşme oranının yüzde 116, gider gerçekleşme oranının ise yüzde 98 olduğunu belirtti. Soyer, 2025 yılında bu oranların sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 85'e gerilediğini ifade ederek mevcut yönetimin bütçe planlamasını eleştirdi.

Asfalt çalışmaları konusunda da rakam paylaşan Soyer, kendi görev süresinde toplam 5 milyon 259 bin 578 ton sıcak asfalt serildiğini ve yıllık ortalamanın yaklaşık 1 milyon ton olduğunu kaydetti. Soyer, 2025 yılında ise 387 bin ton asfalt serildiğini ileri sürdü.

“İzmir çaresizliğe mahkûm değil”

Belediyedeki kadro değişikliklerini de eleştiren Soyer, kendi döneminde kurumsal hafızayı korumaya çalıştığını belirtti. Mevcut yönetimin deneyimli çalışanlara yönelik uygulamalarının belediyede sorunlara yol açtığını savundu.

Açıklamasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine çağrıda bulunan Soyer, kentin geleceğinde meclis üyelerinin sorumluluğunun arttığını ifade etti. Soyer, İzmir'in mevcut tabloya mahkûm olmadığını belirterek açıklamasını “İzmir çaresizliğe ve yanlışa mahkûm değildir” sözleriyle tamamladı.