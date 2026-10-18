Havaların soğuması ve günlerin kısalmasıyla birlikte kış saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Avrupa ülkeleri saatlerini geri almaya hazırlanırken, Türkiye'de yaşayan milyonlarca kişi de 2026 yılında saatlerin değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Özellikle "Saatler ne zaman geri alınacak?", "Türkiye'de kış saati uygulaması var mı?" ve "25 Ekim'de saatler değişecek mi?" soruları öne çıkıyor.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati sistemi 2026 yılında da devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Ülke genelinde yıl boyunca UTC+3 saat dilimi kullanılmaya devam edilecek.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Saatlerin bir saat geri alınmasıyla birlikte Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı da değişecek.

Örneğin Almanya ile Türkiye arasındaki saat farkı bir saatten iki saate çıkacak. İngiltere ile Türkiye arasındaki fark ise üç saat olacak.

Telefonların saatleri otomatik değişecek mi?

Türkiye'deki telefon ve bilgisayarlarda saat dilimi ayarının doğru yapılması önem taşıyor. Cihazların Türkiye saat dilimine ayarlanmış olması halinde herhangi bir saat değişikliği yapılması gerekmiyor.

Ancak farklı bir ülkenin saat dilimine ayarlanmış cihazlarda otomatik saat güncellemeleri görülebiliyor.

Bu nedenle kullanıcıların cihazlarının tarih ve saat ayarlarını kontrol etmeleri öneriliyor.