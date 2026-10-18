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Olay, saat 23.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki Doğal Termal yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle dere üzerindeki köprü çöktü. Bunun sırada yolda bulunan sürücüler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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