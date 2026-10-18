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Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya giderken Düzce’de trafik kazası geçirmişti. Kazanın ardından kalp krizi geçirdiği belirtilen Gültekin, yaşamını yitirmişti.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, makam şoförü Muharrem Kiremitçi tutuklandı. “Taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanan Kiremitçi’nin, yaklaşık 8 yıldır Üsküdar Belediyesi’nde görev yaptığı öğrenildi. Kiremitçi, tutuklama kararının ardından Çilimli Cezaevi’ne gönderildi.

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