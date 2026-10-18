Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi. Kadıllı Mahallesi'ndeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞACIN DALINA TUTUNMUŞ

Sürücü Mustafa Deniz Ertaş'ın, aracın camını kırarak, araçtaki 2 arkadaşıyla birlikte dışarı çıktıklarını, kendisinin kıyıda bir ağacın dalına tutunup kurtulduğunu söylediği öğrenildi. Ertaş, araçtan çıktıktan sonra Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş'ı bir daha görmediğini belirtti.

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Ahmet Özyurt, sürücü Ertaş'ın kendilerine aracın dereye düştükten sonra yaklaşık 150 metre sürüklendiğini anlattığını söyledi. Derenin debisinin çok yüksek olduğunu ve bölgenin 3 derenin birleştiği noktada bulunduğunu belirten Özyurt, 'Bu su Ömerli Barajı'na dökülüyor. 3 kişi araçla birlikte yaklaşık 150 metre kadar sürükleniyor. Sürücü sonra, 'Üçümüz aracın camını kırdık, dışarı çıktık' diyor. Sonra bu sürücü bir şekilde bir dala tutunarak kurtuluyor ama diğer arkadaşlarından şu ana kadar haber yok. Bir vatandaş görüyor, jandarma ekiplerine haber veriyor. Bu şekilde haberimiz oldu' dedi.

Arama kurtarma çalışmalarında kayıp 2 kişi ile araca henüz ulaşılamadı. Kocaeli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ile Gebze Belediye Başkan yardımcıları Mahmut Yandık ve Şener Akın da olay yerine gelip, ekiplerden bilgi aldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (DHA)