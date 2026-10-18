Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna ve gazetecilere çağrıda bulundu. Mahiroğlu, Halk TV’ye yönelik sürecin yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını savunarak, kanalın mali yapısına ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

“Halk TV, halkın kanalıdır; sahibi halktır” ifadelerini kullanan Mahiroğlu, bugüne kadar gazetecilik faaliyetlerini halktan aldıkları güçle sürdürdüklerini belirterek, baskılara boyun eğmediklerini dile getirdi.

Kayyum heyetine 10 soru yöneltti

Mahiroğlu, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için kayyum heyetine yöneltilmesini istediği 10 soruyu sıraladı. Sorular arasında Halk TV’nin son iki yılda belediyelere kestiği faturaların toplam tutarı, aylık fatura miktarları ve yıllık cirosu yer aldı.

Mahiroğlu ayrıca faturaların hangi şirketlere, hangi tutarlarda kesildiğinin açıklanmasını istedi. Kendi şahsi şirketleriyle Halk TV arasındaki olası fatura işlemlerinin de hangi hizmetler karşılığında ve ne miktarda gerçekleştirildiğinin ortaya konulması çağrısında bulundu.

Kanalın aylık giderlerini, belediyelerden elde edilen gelirlerin toplam giderler içindeki payını ve “Halk TV belediyeler sayesinde ayakta kaldı” iddiasını destekleyen mali verilerin bulunup bulunmadığını da gündeme getiren Mahiroğlu, şirkete koyduğu toplam sermayenin açıklanmasını talep etti.

Para transferleri ve MASAK raporunu sordu

Mahiroğlu’nun soruları, kişisel hesaplarla şirketler arasındaki para transferlerini de kapsadı. Halk TV’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için diğer şirketlerden ne kadar finansal destek sağlandığının açıklanmasını isteyen Mahiroğlu, Bustech adlı şirketten Halk TV’ye para akışı olup olmadığının da ortaya konulmasını talep etti.

Bu kapsamda söz konusu para hareketlerinin tarihleri, tutarları ve amaçlarının açıklanmasını isteyen Mahiroğlu, konuyla ilgili olduğunu belirttiği MASAK raporunun da kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Mahiroğlu, son olarak Halk TV’nin banka hesaplarındaki toplam nakit tutarının ve tahsil edilmeyi bekleyen alacaklarının açıklanmasını istedi.

Açıklamasını belgeli yanıt çağrısıyla tamamlayan Mahiroğlu, “Bu soruların cevaplarını belgeleriyle birlikte kamuoyuna açıklayın” ifadelerini kullandı.