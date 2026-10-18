İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmişti. Selin ardından öğrenciler ve veliler, yeni haftada okulların açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, pazartesi günü eğitim öğretimin devam edeceğini bildirdi. Yağışlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Gül, “Bugün ve yarın çok büyük bir yağış beklemiyoruz” dedi.

Buna göre, İstanbul’da 19 Ekim Pazartesi günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim devam edecek.