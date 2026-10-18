Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte üniversite eğitimi alan gençlere yönelik düzenlediği panoramik şehir turuyla kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor. 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar, Ankara'nın simge noktalarını profesyonel rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı buluyor.
Ankara'nın tarihi noktaları gezilecek
Ulus Genç Akademi'den başlayacak tur kapsamında Anıtkabir, TBMM, Atakule, Pembe Köşk, Kızılay, Sıhhiye, Hamamönü ve Ankara Kalesi çevresi gibi önemli noktalar ziyaret güzergahında yer alıyor.
18 Ekim Ankara şehir turu saat kaçta?
18 Ekim Pazar günü düzenlenecek turlar için iki ayrı saat belirlendi. İlk tur 09.30-12.00, ikinci tur ise 13.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Etkinliğe katılmak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin başvuru sayfasından kayıt yaptırabiliyor.
Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi etkinlik duyurusu