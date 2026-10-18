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18 Ekim Pazar günü düzenlenecek turlar için iki ayrı saat belirlendi. İlk tur 09.30-12.00, ikinci tur ise 13.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ulus Genç Akademi'den başlayacak tur kapsamında Anıtkabir, TBMM, Atakule, Pembe Köşk, Kızılay, Sıhhiye, Hamamönü ve Ankara Kalesi çevresi gibi önemli noktalar ziyaret güzergahında yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte üniversite eğitimi alan gençlere yönelik düzenlediği panoramik şehir turuyla kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor. 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında katılımcılar, Ankara'nın simge noktalarını profesyonel rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı buluyor.

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