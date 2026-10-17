İstanbul Valisi Davut Gül, sağanak sebebiyle sel ve su baskınlarının meydana geldiği Sarıyer Ayazağa'da devam eden çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Vali Gül, bölgedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BU AKŞAM VE YARIN YIKIMLARIMIZIN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Vali Davut Gül, 'AFAD koordinasyonunda akredite kuruluşlar arama ve çalışmalarına devam ediyor. Bazıları denizde, bazıları karada olası yerlerde çalışmalar yapıyorlar. Bazı ekiplerimiz de suyun içerisinde aramalarını yapıyorlar. Bizlerde bugün arkadaşlarımızı nezaret etmek için buraya geldik. Yıkım başladı, aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Dolayısıyla eşyalar bittikçe yıkım yapılacak. Bu akşam ve yarın itibarıyla yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Ayazağa Meydanı'ndaki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kur'an kursu ve yanındaki lojmanların bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız' ifadelerini kullandı.

'PAZARTESİ VE SALI BÜTÜN ÖDEMELERİ YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Vali Gül, 'İlk 52 bin hemşerimize yaptığımız ödemeler, tutanaklardan bağımsız bir ödeme. Zararı az ya da çok buna bakmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bize sağladığı ödenekle bir acil yardım niyetinde her vatandaşımıza verdiğimiz 10'ar bin liralık yardım. Bu tutanaklar ve zarar tespitler neticesinde, bugün önemli bir kısmı tamamlandı. Çok az bir kısmını da yarın tamamlayacağız. Pazartesi günü de, tutanaklardaki rakamları AFAD'ın kendi belirlediği kriterlere göre elden geçirip Pazartesi ve Salı, bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz' dedi.

'YÜZ KİLOMETRELERCE ISLAH YAPILMASI GEREKEN DERELER VAR'

Vali Gül, 'Ayazağa'da iki tane problemli yer gördük. Biri yerleşim yerinin en üst tarafında, bir dere yatağında ağaçlar vardı. Bir çalışmaya ihtiyaç vardı. O bölgeyi İSKİ çalıştı ve olabildiğince genişlettiler. İkincisi de mevcut yıkım kararı verilen bölgede, o meydandaki rahatlatmayla ilgili. Neden buralar? Çünkü yaklaşık 1700 metrelik bir yerde dere ıslahı gerekiyor. İSKİ'nin bu dere ıslahını yapabilmesi için de bu işgallerin ve benzeri engellerin ortadan kalkması gerekiyor. Bu yıkımlar gerçekleştikten sonra 1700 metrelik dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak. Fakat İstanbul'da yüz kilometrelerce ıslah yapılması gereken dereler var. Bunlarla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar var. Ama kısa vadede yapmak istediğimiz, hafta sonu gündemimizden çıkarmak istediğimiz, Ayazağa'da kısa vadede yapılacakları yapmış olmak' şeklinde konuştu.