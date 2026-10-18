Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyun içinde ilerlemeye çalışan bir otomobil yolda kalırken, araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şile Yeşilvadi Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde suyun içerisinde ilerlemeye çalışan bir otomobil, yolda kaldı. Caddede trafik akışı tamamen dururken, araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.