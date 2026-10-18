Eskişehir'de sevgilisiyle birlikte yaşadığı evde göğsünden bıçaklanan Osman Koçak (45), hayatını kaybetti. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren sevgilisi, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Osman Koçak ile birlikte yaşadığı ismi öğrenilemeyen sevgilisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Osman Koçak göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Koçak'ın sevgilisinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Osman Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren sevgilisi, arbedede oluşan parmağındaki kesik nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Osman Koçak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.