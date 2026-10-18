ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, dün yerel saatle 15.25 sıralarında Wichita'da futbol sahasına bir aracın girdiğine dair çok sayıda acil yardım çağrısı aldıklarını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Olayda 6 yaşındaki çocuk ile 35 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini kaydeden Moses, hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan 5'inin 5 ile 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu duyurdu. Moses, futbol sahasına aracıyla giren 34 yaşındaki kadının gözaltına alındığını aktardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA