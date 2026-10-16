Deprem Türkiye saatiyle 06.35'te meydana geldi

EMSC'nin ilk bildiriminde, depremin 16 Ekim 2026 tarihinde UTC ile 03.35.32'de, Türkiye saatiyle ise 06.35'te meydana geldiği belirtildi.

Sarsıntının büyüklüğü ilk verilerde 7 olarak duyurulurken, depremin derinliği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Can kaybı veya tsunami uyarısı var mı?

Depremin ardından can kaybı, yaralanma ya da yapısal hasara ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı. Tsunami uyarısı yapılıp yapılmadığına ilişkin de bu deprem özelinde doğrulanmış güncel bir açıklama bulunmuyor.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Kamçatka Yarımadası, yoğun sismik hareketliliğiyle biliniyor. Bölgedeki gelişmeler ve resmi kurumların açıklamaları takip ediliyor.