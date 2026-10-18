ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için gittiği Kentucky eyaletinin Highlands Heights kentinde konuştu. ABD ile İsrail'in, İran'a saldırılarına değinen Trump, 'Biliyorsunuz, güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık. İran'ın nükleer silahları olamayacak. Orada biraz daha uzun kalabiliriz. Silahlar geri gelmeyecek. Bu süreç sona erdiğinde, benzin fiyatları da eskisinden daha düşük seviyelere inecek' ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela ile ilgili de açıklamada bulunarak, 'Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz' diye konuştu.