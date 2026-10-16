Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüpheli, bugün sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Yargıç Mine Gündüz Serden huzurunda görülen duruşmada, şirket yetkilisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebat hakkında yürütülen 'Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' soruşturmasına ilişkin yeni deliller mahkemeye sunuldu.

Duruşmada, geminin seyir veri kayıt cihazında (VDR) 68 günlük kayıt bulunduğu, bunların 12 günlük bölümünün incelendiği açıklandı. Kayıtlarda geminin jeneratörü, dümen sistemi ve egzoz yalıtımında yaşanan teknik sorunlara ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. Kaptanın kayıtlara yansıdığı ifade edilen 'Gemi gemi değil, dümen dümen değil' sözleri dikkat çekti. Ayrıca gemideki arızalarla ilgili şirket yetkililerine gönderildiği belirtilen bazı e-postaların silindiği, bunların içeriklerinin tespit edilmeye çalışıldığı mahkemeye aktarıldı. Polis araştırmalarında geminin teknik sorunlarına ilişkin Liman Başkanlığı'na herhangi bir bildirim yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

TEKNİK DENETİMLER VE SEFER İZİNLERİ MERCEK ALTINDA

Duruşmada teknik arızaların yanı sıra Türkiye'den beklenen bilirkişi raporları ve belgelerin henüz tamamlanmadığı açıklandı. Soruşturma kapsamında teknik uzmanlardan yeni ifadeler alınacağı, VDR kayıtlarının incelenmesine devam edileceği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olan yolcunun yakınları, duruşma sırasında Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Aileler, mahkeme dışında protesto düzenleyerek sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 259 yolcu ve 8 mürettebatla hareket eden gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kazada 239 kişi kurtarılırken, 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz bulunamayan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları Sahil Güvenlik tarafından sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin mahkemeye getirilişi.

- Mahkeme önünde bekleyen aileler.