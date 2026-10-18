Ünlü şarkıcı Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo’nun vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Bonomo, paylaşımında duygusal ifadelere yer verdi.

Babasını aynı zamanda en yakın arkadaşı olarak tanımlayan sanatçı, onunla birlikte büyümenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Can Bonomo, babasına veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın.”

Sanatçının duygusal paylaşımı sevenlerini üzerken, Can Bonomo’ya çok sayıda taziye mesajı iletildi.