Şili basını, And Dağları'nın orta kesiminde bulunan Portillo Kayak Merkezi'ndeki Inca Gölü yakınlarında meydana gelen çığda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi, bölgede mahsur kalan başka kişilerin de olabileceğini ve bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Kayak merkezi yönetimi, olayın kayak yapılmasına izin verilen alanın dışında yaşandığını ve bölgede güvenlik uyarılarının bulunduğunu kaydetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.